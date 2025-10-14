Enis Destan kayboldu!

Trabzonspor'dan Hull City takımına transfer olan Enis Destan, İngiltere'nin 2. Ligi'nde (Championship) etkili olmayı başaramadı. 5 maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, toplamda 58 dakika süre bulabildi. Maç başına ortalama 1.6 ikili mücadele kazanabilen Destan'ın, ikili mücadele kazanma oranı sadece %36.
