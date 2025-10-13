CANLI SKOR ANA SAYFA
Milli takım arasında Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Trabzonspor, günü izinli geçirecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Takıma bir gün izin verildi

Milli takım arasında Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Trabzonspor, günü izinli geçirecek. Teknik Direktör Fatih Tekke, takımına bir gün izin verdi. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yarından itibaren devam edecek.

Çaykur Rizespor mesaisi

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar dün oynanan antrenman maçıyla sona erdi.

