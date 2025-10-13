Takıma bir gün izin verildi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milli takım arasında Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Trabzonspor, günü izinli geçirecek. Teknik Direktör Fatih Tekke, takımına bir gün izin verdi. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor karşılaşmasına yarından itibaren devam edecek.

Çaykur Rizespor mesaisi

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalar dün oynanan antrenman maçıyla sona erdi.