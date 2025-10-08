TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da gündem Taichi Fukui!

Ertuğrul Doğan, devre arasında teknik direktör Fatih Tekke'nin istediği isimleri alacaklarını söyleyerek müjdeyi verdi. Bordo mavililer, yaz döneminde transfer etmek istediği Taichi Fukui için devre arasında yeni bir hamle yapabilir. Genç futbolculara yönelen Karadeniz devi, Liga Portugal'da Arouca forması giyen 21 yaşındaki orta sahayı takibini sürdürüyor. Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Japon futbolcunun şu anda market değeri 2 milyon euro.

ÇOK YÖNLÜ BİR ORTA SAHA

Fukuİ, çok yönlü orta saha oyuncusu olarak özellikle pasör, oyun kurucu ya da ara paslarıyla fark yaratabilecek bir profil. Henüz olgunlaşmamış ama doğru ortam ve düzenli süre ile önemli gelişim gösterebilir. Eğer hocası üzerine koyarsa; fiziksel olarak biraz daha güçlü, maçlardaki karar verme ve baskı altında performansını koruma konularında iyileşirse, hem kulüp hem uluslararası düzeyde adından söz ettiren bir oyuncu olma yolunda görünüyor.

Güçlü Yönleri:TEKNIK YETENEK:

Top kontrolü ve pasla organizasyona katkı verme kapasitesi yüksek. Özellikle ikinci bölgede iyi toplar alıp çıkarabilen, oyunun temposunu hissedebilen bir orta saha. YARATICILIK: Orta saha derinliğinde hem savunmaya dönüşlerde hem hücuma geçişlerinde rol alabiliyor. Görüş, kısa uzun pas kullanımı, top dağıtımı gibi alanlarda potansiyeli var. ÇOK YÖNLÜLÜK: Hem defansif hem ofansif yönleriyle görev alabilmesi, farklı takım dizilişlerine adapte olabilme şansı veriyor. YAŞ AVANTAJI: 2004 doğumlu olması, gelişim sürecinde olması demek; tecrübe kazandıkça potansiyel olarak daha iyi olma olasılığı yüksek.

Zayıf Yönleri / Gelişim Alanları: GOL / ASİST KATKISI SINIRLI:

Henüz üst düzey liglerde skora doğrudan katkısı yüksek değil. FIZIKSEL GÜÇ: Orta saha mücadelesindeyken güçlü ve tempolu fiziksel çatışmalarda zaman zaman dezavantaj yaşayabilir; dayanıklılık, kuvvet gibi yönleri gelişmeli. DENEYIM EKSIKLIĞI: Büyük maçlarda süre almak, baskıyı hissetmek gibi durumlarda henüz odağı tam olarak oturmuş değil; bu da performansını etkileyebilir