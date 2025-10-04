Onuachu’ya özel plaket

Trendyol Süper Lig'de ağustos ayının en güzeli golü Paul Onuachu'nun golü seçilmişti. Nijeryalı forvet Onuachu'nun Samsunspor'a attığı kafa golü en güzel gol ödülüne layık görülmüştü. Başarılı forvete verilen ödül dünkü Kayserispor maçı öncesi Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas tarafından kendisine verildi.
