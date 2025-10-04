CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onana duvarı

Onana duvarı

Bordo-mavili ekibin 1 numarası Andre Onana, Kayserispor maçında yıldızlaştı. Kamerunlu eldiven tam 7 muhteşem kurtarış yaparak galibiyetin mimarı oldu ve ayakta alkışlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Onana duvarı

Trendyol Süper Lig'de 8. haftada Trabzonspor evinde Kayserispor'u 2-0 yendi. Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana kurtarışlarıyla mücadeleye damgasını vurdu. Trabzonspor'un ünlü kalecisi Kayserispor karşısında müthiş bir 90 dakika çıkardı. Özellikle ilk yarıdaki kurtarışlarıyla rakibine 'dur' diyen Kamerunlu file bekçisi, tribünlerden alkış aldı. İlk 45 dakikada 5 kurtarışla Kayserispor'u durduran 29 yaşındaki Onana, 3 puanın mimarı oldu.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Trabzonspor kariyerindeki 4. maçına çıkan Andre Onana, daha önce Fenerbahçe derbisinde de 8 kurtarış yaparak adından söz ettirmişti. Dün akşam da Kayserispor karşısında benzer şekilde kurtarışlarıyla kalitesini gösteren Onana'yı hem kendi takım arkadaşları hem de rakip futbolcular tebrik etti. Kamerunlu eldivenin ilk yarıdaki başarılı futbolu ikinci yarıda gelen gollerle birleşti ve galibiyeti getirdi. Onana, ikinci yarıda gelen gollerde büyük sevinç yaşadı

