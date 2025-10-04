Kazanmak önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyeti sonrası futbolcularını tebrik etti. Takımının son durumunu yorumlayan Fatih Tekke, "Rekabet önemli ve bazı oyunculara mevki bularak hazırlamak gerekiyor. Sakatlığı var cezalı durumu var. Çok iyi durumdayız diyemem ama milli takım arasında Bouchouari'nin dönmesi muhtemel. Kazanmak bizim için çok önemli" dedi. Maç öncesi analizler yaptıklarını aktaran Tekke, "Analizlerimizin sonucunda rakibin en güçlü taraflarının geçiş hücumları olduğunu biliyorduk. Topla daha fazla biz oynayan taraf olacağımızı biliyorduk. Zor bir maçtı" diye konuştu. Başarılı hoca, Andre Onana'nın kurtarışlarına değinerek, "Bana göre skoru tutan Onana oldu. İlk yarıda bizim de pozisyonlarımız vardı. Hak ettiğimiz galibiyet. Basit top kayıplarımız olumsuz yanımız" diye ekledi.