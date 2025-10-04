CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kazanmak önemli

Kazanmak önemli

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, takımını kutlayarak, “Bana göre skoru tutan Andre Onana’nın ilk yarıda yaptığı kurtarışları oldu. Kazanmak bizim için çok önemliydi” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Kazanmak önemli
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor galibiyeti sonrası futbolcularını tebrik etti. Takımının son durumunu yorumlayan Fatih Tekke, "Rekabet önemli ve bazı oyunculara mevki bularak hazırlamak gerekiyor. Sakatlığı var cezalı durumu var. Çok iyi durumdayız diyemem ama milli takım arasında Bouchouari'nin dönmesi muhtemel. Kazanmak bizim için çok önemli" dedi. Maç öncesi analizler yaptıklarını aktaran Tekke, "Analizlerimizin sonucunda rakibin en güçlü taraflarının geçiş hücumları olduğunu biliyorduk. Topla daha fazla biz oynayan taraf olacağımızı biliyorduk. Zor bir maçtı" diye konuştu. Başarılı hoca, Andre Onana'nın kurtarışlarına değinerek, "Bana göre skoru tutan Onana oldu. İlk yarıda bizim de pozisyonlarımız vardı. Hak ettiğimiz galibiyet. Basit top kayıplarımız olumsuz yanımız" diye ekledi.
İşte dev derbinin 11'leri!
Duran dev maçta sahada olacak!
Nicolo Zaniolo'dan çarpıcı itiraflar! "Geçmişte çok hata yaptığımı biliyorum"
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
