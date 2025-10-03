Trabzonspor-Zecorner Kayserispor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Fatih Tekke'nin öğrencileri Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor. Fırtına'nın ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TRABZONSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pına, Savic, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Okay, Zubkov, Augusto, Onuachu

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Dorukhan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha

KAYSERİSPOR İLE 57. RANDEVU

Trabzonspor, Papara Park'ta 8. haftada oynanan bu maçla birlikte Kayserispor ile 57. kez. Bordo-mavililer, ligin geride kalan 7 haftalık bölümünde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 14 puan toplayan Trabzon ekibi, ligin 3. sırasında bulunuyor.

Trabzonspor ile Kayserispor arasında geride kalan 56 maçta Trabzonspor'un galibiyetlerde üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin, 33 galibiyeti karşısında Kayseri ekibi 9 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 103 golüne sarı-kırmızılı ekip 60 golle yanıt verdi.

İÇ SAHADA FIRTINA ÜSTÜN

Bordo-mavililer, bu maça kadar Kayseri ekibiyle sahasında oynadığı 28 maçta 19 galibiyet elde ederken sadece 3 yenilgi aldı. Taraflar arasındaki 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 Kayseri'de oynanan maç ise 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bordo-mavililer, milli maçlar sebebiyle lige verilecek ara öncesi rakibini mağlup edip araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.