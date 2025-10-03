Lider Onana

Dünyanın önde gelen kalecilerinden Andre Onana, Trabzonspor'da sadece saha içinde değil, saha dışında da etkin bir rol oynuyor. Kariyeri boyunca Ajax, Inter ve Manchester United gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Onana, deneyimlerini kadrodaki genç kalecilerle paylaşıyor. 29 yaşındaki file bekçisi, bütün antrenmanlarda genç meslektaşları Onuralp Çevikkan, Ahmet Yıldırım ve Erol Can Çolak'la hep ilgileniyor. Bordo-mavililerin resmi Youtube kanalında yayınlanan videoda Kamerunlu kalecinin üç genç eldivenle sürekli konuşmalar yapması, adeta bir kaleci antrenörü gibi destek vermesi ve ilgi göstermesi büyük beğeni topladı.