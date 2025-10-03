CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Lider Onana

Lider Onana

Bordo-mavililerin dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana, takımdaki genç meslektaşları Onuralp Çevikkan, Ahmet Yıldırım ve Erol Can Çolak’la yakından ilgileniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lider Onana
Dünyanın önde gelen kalecilerinden Andre Onana, Trabzonspor'da sadece saha içinde değil, saha dışında da etkin bir rol oynuyor. Kariyeri boyunca Ajax, Inter ve Manchester United gibi üst düzey kulüplerde forma giyen Onana, deneyimlerini kadrodaki genç kalecilerle paylaşıyor. 29 yaşındaki file bekçisi, bütün antrenmanlarda genç meslektaşları Onuralp Çevikkan, Ahmet Yıldırım ve Erol Can Çolak'la hep ilgileniyor. Bordo-mavililerin resmi Youtube kanalında yayınlanan videoda Kamerunlu kalecinin üç genç eldivenle sürekli konuşmalar yapması, adeta bir kaleci antrenörü gibi destek vermesi ve ilgi göstermesi büyük beğeni topladı.
G.Saray'da pamuk eller cebe!
Aynadaki Yabancı - REKLAM
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
Buruk'tan derbiye Liverpool planı!
Galatasaray'da Icardi tartışması! Taraftarlar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:15
Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... Buruk açıkladı! Osimhen'in durumu... 01:14
🔴A SPOR CANLI | 🔴A SPOR CANLI | 00:33
Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." Tedesco'dan Asensio sözleri! "Oynaması..." 00:30
UEFA ülke puanları güncellendi! UEFA ülke puanları güncellendi! 00:30
F.Bahçe evinde kazandı! F.Bahçe evinde kazandı! 00:30
Daha Eski
Berke'den penaltılara geçit yok Berke'den penaltılara geçit yok 00:30
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 00:30
Kadıköy'de penaltı kararı Kadıköy'de penaltı kararı 00:30
Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! Kadıköy'de tribünler Filistin'i unutmadı! 00:29
Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! Osimhen'den G.Saray'a kötü haber! 00:29
Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım 00:29