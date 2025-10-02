CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Kanayan yara MHK

"Onuachu güçlü. Yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu. Forma neredeyse üzerinden çıkacak ama VAR hakemi penaltıyı iptal ettirmek istiyor”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Başkan Ertuğrul Doğan, MHK'ye yüklendi. Doğan, "MHK, Türk futbolunun kanayan yarası. Kulüpler Birliği'nde neredeyse tüm kulüpler bu durumdan rahatsız. Ben, MHK'den memnun olan bir kulüple karşılaşmadım. Zaman zaman iyi yönetilen maçlar da oluyor, hakemi tebrik ettiğimiz de oluyor. Ancak bazı kararlar inanılır gibi değil. Karagümrük maçında VAR hakemi, sahadaki hakem arkasını dönüp giderken neredeyse 'gel, penaltıyı iptal et' diyecek. VAR'ın kuralları ve çalışma şartları belli. Onuachu çok güçlü olduğu için yere düşüp 5 takla atmadığı için suçlu. Forma neredeyse üzerinden çıkacak." dedi.

MAÇLARDA İNANILMAZ ŞEYLER OLUYOR

Anadolu kulüplerinin hakemlerden daha çok canının yandığına değinen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Gerçekten inanılmaz şeyler oluyor ama gündeme gelmiyorlar. Daha az görünürler ama hepsi saha içinde çok büyük emek için çalışıyor, çaba gösteriyor. Önemli sıkıntılar ve gelirleri başkanları var. Benim Kulüpler Birliği Başkanlığım süresince, bu kulüplerin sorunları gündeme taşıyacağımı sizlerin huzurunda tüm gayretimizle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Bordo-mavili ekibin Gaziantep FK ile oynadığı maçta hakem Arda Kardeşler'in hızlı oyunu durdurmasıyla ilgili de konuşan Başkan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

KARDEŞLER'İN GİTMESİ ÖNEMLİ BİR HAMLE

"Gaziantep maçındaki pozisyona, pozisyon olarak bakmamak lazım. MHK, VAR'daki, bu bir milattır. Arda Kardeşler kafasına takıldı mı kartını çıkarır, eli frenli çekmesi çok büyük ayıp. Gerekeni yaptık, Arda Kardeşler gitti. Türk futbolu için önemli bir hamle. Ağırlık olarak Trabzonspor'un başına geliyordu. Bu zihniyetle hiçbir hakemin, Türk futbolunun içinde olmamaları lazım. Bu kadar bariz hatalar yapılmamalı. TFF Başkanı bizimle aynı görüşteymiş ki açıklamalar yaptı. Bu sürecin bundan sonraki seyrini hep beraber göreceğiz. Karar anında vereceğimiz mesaj çok netti. Bu süreçte tekrar telafisi olmayan zararlar olabilir ama yaptırımı yapacak olan TFF."

