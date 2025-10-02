CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Hesaplara bloke gelmişti

Hesaplara bloke gelmişti

Biz transfer döneminde 1 milyar TL’nin üzerinde toplu para yatırmamıza rağmen Maliye Bakanlığı ile sorun yaşadık. Onlar haklı bu arada. Bizle ilgili bir sıkıntı bu, onlar görevini yapıyor. Trabzonspor’un 3 milyar TL üzerinde bir vergi borcu vardı. O dönem yaklaşık 15-20 gün hesaplarımıza blokaj geldi. O ara hareket kabiliyetimizi yitirdik. Siyasilerimizin de yardımıyla Bakanımız Mehmet Şimşek’le yeni bir anlaşmaya gittik. Dolayısıyla o dönem elimizde olmayan sebeplerden dolayı 15-20 gün durmak zorunda kaldık.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 06:50
