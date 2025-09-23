Barisic’e destek verdi

Fırtına'nın 2024'te Rangers'ten bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Borna Barisic, bordo-mavili formayla beklentileri karşılayamamış ve geçen sezon İspanyol ekibi Leganes'e kiralanmıştı. Ancak burada da sakatlık problemi yaşayan Hırvat oyuncunun, yeniden eski takımı NK Osijek'e dönmeye hazırlandığı öğrenildi.
