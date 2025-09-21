CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bir kaleciden daha fazlası

Bir kaleciden daha fazlası

Derbide 8 kurtarışla parlayan Onana dün de döktürdü. Gaziantep FK karşısında Onuachu'nun 70. dakikada kaydettiği golde attığı uzun pasla asist yapan Andre Onana, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın boşluğunu iki haftada doldurmayı başardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bir kaleciden daha fazlası

Trabzonspor rekor bir ücret karşılığında Uğurcan Çakır'ı ezeli rakibi G.Saray'a gönderirken yerine tartışmalar ışığında Manchester United'ın kalecisi Onana'yı getirmişti. Bu transfer ilk günlerde soru işareti yaratırken Onana, F.Bahçe derbisiyle giymeye başladığı eldivenleri bir daha çıkarmayacağını gösterdi. Derbide 8 kurtarışa imzasını atarak maçın yıldızı olan Kamerunlu file bekçisi, G.Antep FK karşısında da başarılı bir performansa imzasını attı.

ÖN LİBERO GİBİ HAMLE YAPIYOR

Bu kez yaptığı kurtarışlardan ziyade takım oyununa katkısı ile dikkat çekti. Kalesini sık sık terkederek toplara ceza alanı dışarısında ayağı ile müdahale ederek tehlikeleri büyümeden önleyen Onana, 70. dakikada Onuachu'nun attığı golde de asisti yapan isim oldu. Uzun bir pasla takım arkadaşını topla buluşturan Onana, henüz ikinci maçında asist yaparak katkı sağladı. 29 yaşındaki kaleci, yediği golde çaresiz kalırken bir de kurtarış yaptı. Kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
Aslan koşmuyor! İşte Devler Ligi'ndeki çarpıcı istatistiği
DİĞER
Can Borcu'nda Handan ve Mehmet’e kötü sürpriz!
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i
Rafa Silva mumla aranıyor! Sergen Yalçın'dan yeni görev
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan 3 puanı 3 golle aldı! Milan 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! Hacıosmanoğlu'dan flaş Kardeşler sözleri! 00:55
Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" Ertuğrul Doğan'dan Arda Kardeşler tepkisi! "Hakemliği bitmiştir" 00:31
Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! Fatih Tekke: Oyuncularımız uyuyordu! 00:31
Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! Trabzonspor ile G.Antep FK yenişemedi! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı Trabzonspor'dan hakem tepkisi! TFF'ye flaş çağrı 00:31
Ali Koç kongrede konuşturulmadı Ali Koç kongrede konuşturulmadı 00:31
Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! Mourinho Benfica kariyerine 3 puanla başladı! 00:31
Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı Kayseri 1 puanı uzatmada kurtardı 00:31
Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! Gençlerbirliği galibiyetle tanıştı! 00:31
Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! Benfica'dan Mou'ya tazminat önlemi! 00:31