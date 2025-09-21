Bir kaleciden daha fazlası

Trabzonspor rekor bir ücret karşılığında Uğurcan Çakır'ı ezeli rakibi G.Saray'a gönderirken yerine tartışmalar ışığında Manchester United'ın kalecisi Onana'yı getirmişti. Bu transfer ilk günlerde soru işareti yaratırken Onana, F.Bahçe derbisiyle giymeye başladığı eldivenleri bir daha çıkarmayacağını gösterdi. Derbide 8 kurtarışa imzasını atarak maçın yıldızı olan Kamerunlu file bekçisi, G.Antep FK karşısında da başarılı bir performansa imzasını attı.

ÖN LİBERO GİBİ HAMLE YAPIYOR

Bu kez yaptığı kurtarışlardan ziyade takım oyununa katkısı ile dikkat çekti. Kalesini sık sık terkederek toplara ceza alanı dışarısında ayağı ile müdahale ederek tehlikeleri büyümeden önleyen Onana, 70. dakikada Onuachu'nun attığı golde de asisti yapan isim oldu. Uzun bir pasla takım arkadaşını topla buluşturan Onana, henüz ikinci maçında asist yaparak katkı sağladı. 29 yaşındaki kaleci, yediği golde çaresiz kalırken bir de kurtarış yaptı. Kısa sürede büyük beğeni topladı.