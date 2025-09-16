CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR HABERİ | İngilizlerin Onana pişmanlığı! Kamerunlu eldiven Ada'da gündem oldu

TRABZONSPOR HABERİ | İngilizlerin Onana pişmanlığı! Kamerunlu eldiven Ada'da gündem oldu

Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe karşısında gösterdiği performans ile Manchester United taraftarlarını pişman etti. Kamerunlu eldivenin performansı İngiliz basınına damga vurdu. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR HABERİ | İngilizlerin Onana pişmanlığı! Kamerunlu eldiven Ada'da gündem oldu

Trabzonspor'un, Manchester United'dan kiraladığı yeni kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe maçındaki performansıyla tam not aldı. Kalesine gelen 9 şutun 8'ini kurtaran, 2 de orta yakalayan Kamerunlu file bekçisi, duruşuyla da taraftarlara öz güven verdi. Onana ayrıca 8.7 reyting ortalaması ile maçın en iyi adamı seçildi. İngilizler ise 29 yaşındaki kalecinin bu performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İngiliz taraftarlar, Onana'nın ManU'daki dönemi boyunca memnuniyetsizliklerini dile getiren yorumlar yapıyordu. Sabah'ta yer alan habere göre bu kez bu eleştiriler, yerini pişmanlığa bıraktı. İngiliz basınında Onana'nın bu performansına vurgu yapılırken, ManU'yu destekleyen futbolseverler, oyuncunun kendine gelmesi için takımdan ayrılmasının yeterli olduğu şeklinde mesajlar paylaştı. "Türkiye'de kendini buldu, sahaya liderliğini koydu" ifadeleri kullanıldı.

Tedesco olumlu not aldı!
Buruk'tan Osimhen kararı! Yüzde 10...
DİĞER
Bülent İnal’dan duygu dolu şiir performansı
İsrail Gazze'de kara harekatına başladı! ABD basını yazdı
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu!
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:03
"Memnuniyetsizliklerin farkındayız" "Memnuniyetsizliklerin farkındayız" 01:02
G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! G.Saray için şaşırtan Devler Ligi yorumu! 00:50
UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! UEFA açıkladı: O 5 takımdan biri G.Saray! 00:50
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 00:50
F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! F.Bahçe'yi neden reddettiğini açıkladı! 00:50
Daha Eski
Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! Alperen: 12 Dev Adam ruhu geri döndü! 00:50
Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik Ergin Ataman: Basketbolu yeniden sevdirdik 00:50
Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! Rize'de 3 puanı 90+3'te aldı! 00:50
Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik Cedi Osman: Desteğinizi hep hissettik 00:50
Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye protesto! 00:50
Haaland’dan Altay itirafı! “Herkes bunu bilir” Haaland’dan Altay itirafı! “Herkes bunu bilir” 00:50