CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 2025 ayrılıklar ve gelenler

2025 ayrılıklar ve gelenler

Trabzonspor'da 2025 yılında gelenler ve gidenler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
2025 ayrılıklar ve gelenler

Karadeniz devi; Eren Elmalı, Umut Güneş, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Poyraz Efe Yıldırım (Kiralık), Enis Bardhi, Orsiç, Tekliç ve Barisiç (Lisans), Daraguş (kiralık), Lunstdram, Enis Destan ve son olarak ise Mendy ve Cham kiralık olarak gönderen Trabzonspor'da, önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Barisiç'in ise sözleşmesi askıya alınmış durumda. 2025 yılının transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

14 sezondur A takım bünyesinde yer alan Uğurcan Çakır'ı satan Fırtına'da, 2025 yılında yaşanan değişim devam ediyor. Söz konusu yılın ara transfer döneminde Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Sıkan ve Folcarelli'yi katan bordo mavililer bu sezon başında ise Pina, Onuachu, Augusto, Olaigbe, Oulai , Bouchouari ve son olarak Beşiktaş'tan kiralanan Muçi bünyasine dahil etti. Onana'nın ise transferi resmiyet bekliyor. 2025 yılında resmi olarak 11 oyuncu aldı.

F.Bahçe fırsat transferi peşinde!
Barış Alper: Gelinen süreç beni derinden üzdü
DİĞER
En çok para harcanan milletler belli oldu! Türkiye listede yer alıyor mu?
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine batı medyasına ağladı
Tedesco, F.Bahçe için İstanbul'da!
Uğurcan Çakır imzayı attı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! Galatasaray dinamo için teklifini yaptı! 00:57
Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! 00:43
Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! Beşiktaş'a Sambacı sol kanat! 00:41
Tedesco, F.Bahçe için İstanbul'da! Tedesco, F.Bahçe için İstanbul'da! 00:23
Beşiktaş'a sakatlık şoku! Beşiktaş'a sakatlık şoku! 00:23
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek 00:23
Daha Eski
İsmail Kartal: F.Bahçemizin bir evladı olarak... İsmail Kartal: F.Bahçemizin bir evladı olarak... 00:23
12 Dev Adam yarı finalde! 12 Dev Adam yarı finalde! 00:23
İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü! 00:23
Uğurcan Çakır imzayı attı! Uğurcan Çakır imzayı attı! 00:23
Cengiz Ünder: En büyük hedefim... Cengiz Ünder: En büyük hedefim... 00:23
Barış Alper: Gelinen süreç beni derinden üzdü Barış Alper: Gelinen süreç beni derinden üzdü 00:23