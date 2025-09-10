2025 ayrılıklar ve gelenler

Karadeniz devi; Eren Elmalı, Umut Güneş, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Poyraz Efe Yıldırım (Kiralık), Enis Bardhi, Orsiç, Tekliç ve Barisiç (Lisans), Daraguş (kiralık), Lunstdram, Enis Destan ve son olarak ise Mendy ve Cham kiralık olarak gönderen Trabzonspor'da, önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan Barisiç'in ise sözleşmesi askıya alınmış durumda. 2025 yılının transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala ayrılıkların devam etmesi bekleniyor.

14 sezondur A takım bünyesinde yer alan Uğurcan Çakır'ı satan Fırtına'da, 2025 yılında yaşanan değişim devam ediyor. Söz konusu yılın ara transfer döneminde Mustafa Eskihellaç, Zubkov, Sıkan ve Folcarelli'yi katan bordo mavililer bu sezon başında ise Pina, Onuachu, Augusto, Olaigbe, Oulai , Bouchouari ve son olarak Beşiktaş'tan kiralanan Muçi bünyasine dahil etti. Onana'nın ise transferi resmiyet bekliyor. 2025 yılında resmi olarak 11 oyuncu aldı.