TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Slimane gündemde!

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da orta saha için Anis Ben Slimane ismi gündeme geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'te forma giyen Tunuslu yıldızın bordo-mavili kulübün listesinde olduğu belirtildi. Africafoot'ta yer alan haberde, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha Slimane'yi yakından takip ettiği yazıldı.

Norwich'le sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Anis Ben Slimane'nin takımdan ayrılarak yeni bir transfere sıcak bakacağı kaydedildi. Norwich City'nin teknik direktörü Liam Manning'in de Slimane'nin transferine izin verebileceği aktarıldı. Öte yandan Katar kulüplerinden Al Sadd'ın da Tunuslu orta sahayı kadrosunda görmek istediği ve girişimlerde bulunduğu ifade edildi.