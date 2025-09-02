CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Slimane gündemde!

TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Slimane gündemde!

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da orta saha için Anis Ben Slimane ismi gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'da Slimane gündemde!

Transfer döneminin son günlerinde çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da orta saha için Anis Ben Slimane ismi gündeme geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Norwich'te forma giyen Tunuslu yıldızın bordo-mavili kulübün listesinde olduğu belirtildi. Africafoot'ta yer alan haberde, Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha Slimane'yi yakından takip ettiği yazıldı.

Norwich'le sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek Anis Ben Slimane'nin takımdan ayrılarak yeni bir transfere sıcak bakacağı kaydedildi. Norwich City'nin teknik direktörü Liam Manning'in de Slimane'nin transferine izin verebileceği aktarıldı. Öte yandan Katar kulüplerinden Al Sadd'ın da Tunuslu orta sahayı kadrosunda görmek istediği ve girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

Reklam
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
DİĞER
Galatasaray'da ayrılık ısrarı! 50 milyon Euro'luk engel...
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11