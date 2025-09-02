Bamba unutulmadı

Trabzonspor eski futbolcusu Sol Bamba'nın vefatının birinci yıl dönümünde anma mesajı yayınladı. Bordo-mavili kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen eski futbolcumuz Sol Bamba'yı, vefatının birinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.
