Öncelik Savarino’da

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kadrosuna mutlaka bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Trabzonspor'da Jefferson Savarino ismi göze çarpıyor. Brezilya Serie A ekiplerinden Botafogo'da oynayan Venezuelalı futbolcu için bordomavililer girişimlerini sürdürüyor. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Trabzonspor'un 28 yaşındaki futbolcuyu transfer etme konusunda ciddi olduğu kaydedildi. Karadeniz devinin Botafogo ile görüşmelere hız verdiği aktarıldı.

LYON'U REDDETMİŞTİ

Savarino'nun daha önce Fransa'dan Olympique Lyon'dan gelen teklifi kabul etmediği aktarıldı. Ancak kariyeri boyunca Avrupa'da hiç oynamayan Venezuelalı yıldızın Trabzonspor'un teklifine sıcak bakabileceği bildirildi. Botafogo ile Libertadores'i kazanan, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren deneyimli futbolcunun artık Avrupa'da oynamayı istediği yazıldı.