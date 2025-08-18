Kasımpaşa-Trabzonspor MAÇI CANLI İZLE | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Kasımpaşa, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Bordo-mavili ekip, İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet alarak 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Şota Arveladze yönetiminde sahaya çıkacak Kasımpaşa ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Fatih Tekke'nin hangi oyunculara ilk 11'de şans vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise "Kasımpaşa-Trabzonspor maçı canlı izle" konusu var. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 18 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Cafu, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Augusto, Olaigbe, Zubkov, Onuachu

FIRTINA'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı hedefleyen Fırtına, Kocaelispor galibiyetinin ardından Kasımpaşa karşısında da kazanmak istiyor. Heyecan dolu karşılaşmada etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Trabzonspor, İstanbul deplasmanında puanını 6'ya çıkartmanın yollarını arayacak.

KASIMPAŞA İLE TRABZONSPOR ARASINDA 33. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, İstanbul'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım lig tarihinde 33. kez birbirine rakip olacak. Bugüne kadar oynanan 32 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet aldı. Kasımpaşa 8 kez kazandı, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu süreçte 57 gol atarken, Kasımpaşa 42 golle karşılık verdi.

ŞOTA ARVELADZE İLE FATİH TEKKE KARŞI KARŞIYA

Bir dönem Trabzonspor'da aynı takımda forma giyen Fatih Tekke ve Şota Arveladze rakip oluyor. Trabzonspor'u çalıştıran Fatih Tekke, Kasımpaşa'nın teknik patronu Şota Arveladze'ye konuk olacak. Bordo-mavili kulübün tarihinde en çok gol atan futbolcular arasında bulunan iki unutulmaz isim teknik direktör olarak sahada yer alacak.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında İstanbul'da oynanan 16 maçın 6'sında bordo-mavililer galip gelirken, 4 maçta ise yenildi. 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Deplasmanda, Trabzonspor rakibine 28 gol atarken kalesinde ise 18 gol gördü. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçlar da ise Trabzon'da oynanan maç 2-2 bitirken, İstanbul'daki maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

BORDO-MAVİLİLERDE SON DURUM

Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme'nin yokluğu dikkat çekerken, Nijeryalı yıldızın yokluğunda Felipe Augusto, Ozan Tufan ve Muhammed Cham forma için yarışacak. Yeni transferlerden Felipe Augusto'nun ise formaya en yakın isim olduğu bildirildi.

Öte yandan Kocaelispor maçında sakatlanan Onuachu ve hafta arasında hastalanan Zubkov'un durumları maç saatinde netleşecek. İki yıldız ismin Kasımpaşa karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağına teknik heyet karar verecek.

TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Kasımpaşa ile kozlarını paylaşmaya hazırlanan Trabzonspor'un kamp kadrosu şöyle:

Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visça, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.

TFF, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı VAR hakeminin Davut Dakul Çelik olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Anıl Usta görev yapacak.