Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu.
Fırtına'da Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak, ve Anthony Nwakaeme kadroda yer almadı.
İŞTE O LİSTE:
4. Arif Boşluk
6. Wagner Pina
7. Stefan Savic
10. Rayyan Baniya
11. Salih Malkoçoğlu
12. Okay Yokuşlu
14. Batista Mendy
15. Ozan Tufan
16. Muhammed Cham
17. Oleksandr Zubkov
18. Edin Vişça
19. Kazeem Olaigbe
20. Danylo Sikan
21. Felipe Augusto
22. Paul Onuachu