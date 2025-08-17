CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü Kasımpaşa'ya konuk olacak. Mücadele öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 15:58
Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı! İşte eksik isimler

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maç öncesi bordo mavililerin kamp kadrosu belli oldu.

Fırtına'da Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak, ve Anthony Nwakaeme kadroda yer almadı.

İŞTE O LİSTE:

1. Uğurcan Çakır

2. Ahmet Doğan Yıldırım

3. Erol Can Çolak

4. Arif Boşluk

5. Mustafa Eskihellaç

6. Wagner Pina

7. Stefan Savic

8. Serdar Saatçı

9. Arseniy Batagov

10. Rayyan Baniya

11. Salih Malkoçoğlu

12. Okay Yokuşlu

13. Tim Jabol Folcarelli

14. Batista Mendy

15. Ozan Tufan

16. Muhammed Cham

17. Oleksandr Zubkov

18. Edin Vişça

19. Kazeem Olaigbe

20. Danylo Sikan

21. Felipe Augusto

22. Paul Onuachu

