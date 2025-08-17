Trabzonspor, Kasımpaşa maçı için İstanbul’a gitti!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul’a gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS Spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 16:22
Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında 18 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla İstanbul'a gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını bugün saat 13.00'te yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla İstanbul'a gitti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Kasımpaşa deplasman kafilesinde şu oyuncular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Salih Malkoçoğlu, Okay Yokuşlu, Tim Jabol Folcarelli, Batista Mendy, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Oleksandr Zubkov, Edin Visca, Kazeem Olaigbe, Danylo Sikan, Felipe Augusto, Paul Onuachu."

