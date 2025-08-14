CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Faslı orta saha: Azzedine Ounahi!

TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Faslı orta saha: Azzedine Ounahi!

Orta saha transferi için düğmeye basan Trabzonspor'da gündeme Marsilya'dan Azzedine Ounahi geldi. 25 yaşındaki Faslı futbolcu için bordo mavili kulüp haricinde Panathinaikos’un da harekete geçtiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Faslı orta saha: Azzedine Ounahi!

Hamsik'ten bu yana merkezde yaratıcı oyuncu eksikliği bulunan Fırtına, bu bölgeye 2 transfer planlamasına rağmen yaz döneminde henüz hocanın istediği takviyeyi gerçekleştiremedi. Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçının ardından eksiklere net şekilde dikkat çekti ve "Orta sahaya mümkünse 3 transfer istiyorum" dedi. Trabzonspor'un transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Faslı orta saha Azzedine Ounahi için Yunan basınından dikkat çekici bir iddia geldi. Habere göre, Panathinaikos, Ounahi için Fransa ekibi Marsilya'nın kapısını çaldı ve resmi teklif sundu.

HEM 8 HEM 10 NUMARA

Yunan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor'un Ounahi transferinde farklı bir strateji izlediği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, 25 yaşındaki yetenekli futbolcu için 6 milyon euro'ya kadar çıkmaya hazır. Ancak bordo-mavili yönetim, öncelikli olarak opsiyonlu kiralık formülü ile transferi sonuçlandırmak istiyor. 1.82 boyundaki Faslı yıldızın Marsilya ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Ounahi, hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.

GEÇEN YIL KİRALIK OYNADI

Geçtiğimiz sezonu Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren Ounahi, orta sahadaki teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle dikkat çekmişti. Trabzonspor, Faslı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

