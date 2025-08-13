CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Onuachu kaldığı yerden

Onuachu kaldığı yerden

Southampton'dan 2023- 24 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Onuachu kaldığı yerden

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona üç puanlı başlangıç yapan Karadeniz devi, eski golcüsüyle güldü. Southampton'dan 2023- 24 sezonunda kiralık olarak kadroya katıldıktan sonra geri döndüğü İngiliz kulübünden bu kez bonservisiyle transfer edilen Onuachu, 445 gün sonra takımında rakip fileleri havalandırdı. En son Ziraat Türkiye Kupası finalinde 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş'a 3-2 kaybedilen maçta forma giyerek bir gol atan Nijeryalı futbolcu, bir sezon aradan sonra çıktığı ilk maçta da gol kaydetmeyi başardı.

ORTALAMADA SÖRLOTH'Ü SOLLAMAYI BAŞARMIŞTI

Onuachu, ilk sezonunda maç başına gol ortalamasında Sörloth'u küçük bir farkla da olsa geride bırakmıştı. Sörloth, 2019-20'de 34 lig maçında 24 golle gol kralı olurken, maç başına 0.70, Onuachu ise 21 karşılaşmada 15 golle 0.71 ortalama elde etmişti. Nijeryalı santrfor, geçen sezon Braga'dan kiralanan Banza'dan da gol ortalaması olarak daha iyi bir performans göstermişti. Banza, 31 karşılaşmada 19 golle 0.61 ortalamada kalmıştı.

NIJERYA'YI SALLADI

Nijerya basını, Onuachu'nun Trabzonspor'a müthiş bir geri dönüş yaptığına dikkat çekti. 2.01 boyundaki golcünün Trabzonspor'u tanıdığı ve alıştığı bu ortamda bir önceki döneminden daha iyi performans sergileyebileceği yorumu yapıldı.

26 MAÇTA 18 GOL

Onuachu, Trabzonspor formasıyla 26. resmi karşılaşmasında 18. golüne de imza attı. 2023-24'te ligde 21 maçta 15, Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 karşılaşmada 17 kez rakip fileleri havalandırıp takımının en golcü oyuncusu olarak sezonu tamamlayan Onuachu, 26. resmi maçta 18 gole ulaştı.

SON 4 MAÇI BOŞ GEÇMEDİ

Onuachu, Trabzonspor'da forma giydiği son 4 resmi karşılaşmada da gol attı. Bordo-mavili futbolcu ligde 12 Mayıs 2024'te Trabzonspor'un İstanbulspor'u 3-0 yendiği karşılaşmada 2 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. 2.01'lik forvet, 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanı golünü, 23 Mayıs 2024'te Beşiktaş ile Türkiye Kupası maçında da 1 gol kaydetti. Başarılı oyuncu Kocaelispor'u da boş geçmeyerek son 4 maçında 5 gol attı.

