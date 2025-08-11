Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: 2, mümkünse 3 orta saha...

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Kocaelispor'u 1-0 yendi. Paul Onuachu'nun golüyle lige galibiyet ile başlayan bordo mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK AMA..."

"Çok şükür kazandık. Bugün kazanmak bizim için en önemli hedefti. İlk yarıda sadece bir pas hatası ve Uğurcan'ın kurtarışı haricinde rakibimizin pozisyonu yoktu. İkinci yarıda baskımız kırıldığında istemediğimiz görüntüler oldu. Uzun top ve taç en kızdığım... Bizim gibi takımlar uzun top ve taçtan pozisyon vermemeli. Üstündük. Çok üstündük. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama daha iyi olmalıyız. Biz oynamayı becerebilen takımız."

"2, MÜMKÜNSE 3 ORTA SAHA İSTİYORUM"

Orta sahaya takviye yapmak istediklerini belirten Tekke şunları kaydetti: "2, mümkünse 3 orta saha istiyorum. Biri defansif, biri ofansif. Ama şunu net söylüyorum, 1'lik oyuncu 10 istiyor. Biz bu paraları veremeyiz. Bizim çöpe atacak paramız yok. Şu an piyasa çok karışık ve belirsiz.

Bu konuda başkanımız ve yönetim kurulumuzla hemfikiriz zaten ve çok ciddi çaba sarf ettik bunu söyleyeyim. Yani çok isimler geldi geçti. Hala daha devam ediyor. İzlemeye devam ediyoruz. İnsanların özellikle başkanın isteği ve arzusunu çabasını görüyorum. Çünkü birebir yaşıyorum ben. Bu konuda fakat mevcut yaşanan şeyleri siz bilmiyorsunuz. Bunu söylediğimizde de pek anlaşılmıyor. Ama şu an piyasa çok net değil, karışık. Hemen hemen 10-15 oyuncu diyebilirim. 10-15 oyuncu da çok özür dilerim tarifim belki yanlış olacak, 1 lira edecek oyuncu 10-15 lira istiyor bizden. Bizim çöpe atacak paramız yok. Biz gerçekçi olmak zorundayız ve alabileceğimizi alıyoruz. Şöyle de düşünülmesin. Evet kattığımız oyuncularda da herkes hemfikir bu konuda. Kattığımız oyunculardan çok daha iyilerine talip olduk ama dediğim o süreçler yaşandı. Biz de şaşırdık. Biz o paraları veremeyiz ve vermemeliyiz de."