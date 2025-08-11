Almedia'nın rotası Trabzon

Orta saha transferi yapmayı planlayan Trabzonspor'da İspanyol ekibi Valencia'dan Andre Almeida öne çıkıyor. 25 yaşındaki Portekizli orta saha, bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. Bordo-mavili kulüp ile Valencia arasındaki bonservis görüşmeleri sürüyor. Almeida, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istiyor. Trabzonspor'un teklifini cazip bulan Portekizli yıldız, Valencia'nın ikna olmasını bekliyor. Aynı şekilde Karadeniz devi de Almeida'yı listede ilk sırada tutarak İspanya'dan gelecek olumlu habere odaklandı.