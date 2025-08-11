CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Almedia'nın rotası Trabzon

Almedia'nın rotası Trabzon

Bordo-mavili takımın orta sahadaki bir numaralı hedefi Andre Almeida, Trabzonspor’a gelmek istiyor. Valencia ile yapılan bonservis görüşmelerini bekleyen Portekizli orta saha, gün sayıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Almedia'nın rotası Trabzon
Orta saha transferi yapmayı planlayan Trabzonspor'da İspanyol ekibi Valencia'dan Andre Almeida öne çıkıyor. 25 yaşındaki Portekizli orta saha, bordo-mavili formayı giymeye sıcak bakıyor. Bordo-mavili kulüp ile Valencia arasındaki bonservis görüşmeleri sürüyor. Almeida, kariyerine yeni bir takımda devam etmek istiyor. Trabzonspor'un teklifini cazip bulan Portekizli yıldız, Valencia'nın ikna olmasını bekliyor. Aynı şekilde Karadeniz devi de Almeida'yı listede ilk sırada tutarak İspanya'dan gelecek olumlu habere odaklandı.
