CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da gözler yeniden Bouchouari’de! Tekke onu çok istiyor

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da gözler yeniden Bouchouari’de! Tekke onu çok istiyor

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor’da Arthur Melo transferi çıkmaza girdi. Kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar ve oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi. Bu gelişmenin ardından bordo-mavililer, daha önce de gündeme gelen Benjamin Bouchouari’ye yeniden yöneldi. İşte ayrıntılar…(TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da gözler yeniden Bouchouari’de! Tekke onu çok istiyor

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Trabzonspor'un uzun süredir transfer listesinde yer alan Arthur Melo konusunda somut bir ilerleme sağlanamadı. Daha önce de birçok kez girişimde bulunulan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi, kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar, oyuncunun maddi beklentisi ve yüksek maliyet nedeniyle çıkmaza girdi. Bordo-mavililer, yaşanan bu gelişmelerin ardından rotayı yeniden Benjamin Bouchouari'ye çevirebilir. Fransa Ligue 2'ye düşen Saint-Etienne'de oynayan 22 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla teknik heyetin dikkatini çekmişti.

ORTA SAHADA TEKKE'NİN ARADIĞI İSİM

Trabzonspor, Bouchouari için sezon bittikten sonra nabız yoklamış ancak genç maestronun yaşadığı sakatlık nedeniyle transfer sürecini beklemeye almıştı. Benjamin Bouchouari'nin rehabilitasyon sürecinin olumlu ilerlemesi, yeniden gündeme gelmesinde etkili oldu. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, orta alanda dinamizm ve oyun aklına sahip bir oyuncu istemesi nedeniyle Bouchouari isminin yeniden değerlendirmeye alınması bekleniyor. Transferde son kararın, oyuncunun sağlık raporları ve kulübüyle yapılacak yeni görüşmelere göre şekilleneceği öğrenildi.

HEM 6 HEM 8

23 yaşındaki Bouchouari, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 34 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncu, Fatih Tekke'nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

SİSTEME ÇOK UYGUN

Bouchouari, Fatih Tekke'nin, "Top bizde kalacak, tempo bizde olacak" prensibiyle şekillenen oyun anlayışında orta sahada kilit bir rol üstlenecek. Bu nedenle teknik ekip, Bouchouari gibi top tekniği yüksek, agresif pres yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen isimlere öncelik veriyor.

F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu!
Reklam-Türk Telekom
DİĞER
Burak Dakak başarılarına devam ediyor!
Terörsüz Türkiye'de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Samsunspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
F.Bahçe'den G.Saray'a Osimhen yanıtı! Sambacı yıldız geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! Beşiktaş ve F.Bahçe o isim için devrede! 14:05
Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi Beşiktaş'ta St. Patrick's mesaisi 13:37
Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! Bengisu Avcı'dan tarihi başarı! 13:18
Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! Beşiktaş’tan Bennacer hamlesi! 13:13
F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu! 12:55
F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! F.Bahçe 2 ismi birden İstanbul'a getiriyor! 12:51
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! F.Bahçe'de flaş ayrılık iddiası! 11:36
Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek Judoda madalya "İtalyan ekolü"yle gelecek 11:34
Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek Sivasspor'da hedef Süper Lig'e geri dönmek 11:26
Biber'in hedefi daha büyük başarılar Biber'in hedefi daha büyük başarılar 11:22
Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe Fatih Sonkaya'nın favorisi F.Bahçe 11:18
Forvette kim oynayacak? Osimhen, Icardi... Forvette kim oynayacak? Osimhen, Icardi... 10:44