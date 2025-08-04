TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’da gözler yeniden Bouchouari’de! Tekke onu çok istiyor

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Trabzonspor'un uzun süredir transfer listesinde yer alan Arthur Melo konusunda somut bir ilerleme sağlanamadı. Daha önce de birçok kez girişimde bulunulan 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi, kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar, oyuncunun maddi beklentisi ve yüksek maliyet nedeniyle çıkmaza girdi. Bordo-mavililer, yaşanan bu gelişmelerin ardından rotayı yeniden Benjamin Bouchouari'ye çevirebilir. Fransa Ligue 2'ye düşen Saint-Etienne'de oynayan 22 yaşındaki Fas asıllı Belçikalı futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla teknik heyetin dikkatini çekmişti.

ORTA SAHADA TEKKE'NİN ARADIĞI İSİM

Trabzonspor, Bouchouari için sezon bittikten sonra nabız yoklamış ancak genç maestronun yaşadığı sakatlık nedeniyle transfer sürecini beklemeye almıştı. Benjamin Bouchouari'nin rehabilitasyon sürecinin olumlu ilerlemesi, yeniden gündeme gelmesinde etkili oldu. Teknik direktör Fatih Tekke'nin, orta alanda dinamizm ve oyun aklına sahip bir oyuncu istemesi nedeniyle Bouchouari isminin yeniden değerlendirmeye alınması bekleniyor. Transferde son kararın, oyuncunun sağlık raporları ve kulübüyle yapılacak yeni görüşmelere göre şekilleneceği öğrenildi.

HEM 6 HEM 8

23 yaşındaki Bouchouari, geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla 34 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Hem 6 hem 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncu, Fatih Tekke'nin sistemine uygun bir profil olarak görülüyor.

SİSTEME ÇOK UYGUN

Bouchouari, Fatih Tekke'nin, "Top bizde kalacak, tempo bizde olacak" prensibiyle şekillenen oyun anlayışında orta sahada kilit bir rol üstlenecek. Bu nedenle teknik ekip, Bouchouari gibi top tekniği yüksek, agresif pres yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen isimlere öncelik veriyor.