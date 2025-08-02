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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a Portekizli 10 numara! Kulübünden ayrılmak istiyor

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a Portekizli 10 numara! Kulübünden ayrılmak istiyor

Al-Qadsiah forması giyen Puertas’ta sonuç alamayan Fırtına, Andre Almeida için fiyat araştırması yaptı. Portekizli yıldız, Valencia’dan ayrılmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'a Portekizli 10 numara! Kulübünden ayrılmak istiyor

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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Trabzonspor kulübü, mutlaka bir 10 numara almak istiyor. Fırtına, Suudi Arabistan ligi ekibi Al-Qadsiah forması giyen İspanyol orta saha Cameron Puertas için girişimlerde bulunmuştu. Ancak sonuç alamayınca rotasını İspanya'ya kırdı. Bordo mavililer, La Liga ekibi Valencia forması giyen Andre Almeida için harekete geçti. 25 yaşındaki oyuncu, hem "10 numara" hem de "merkez orta saha" pozisyonlarında başırılı bir şekilde görev alabiliyor. Geride kalan sezonda Valencia ile 51 maça çıkan Portekizli orta saha, 3 asistlik katkı sağladı ve % 88'lik pas isabet oranıyla dikkat çekti.

3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.76 boyundaki yıldızın market değeri 10 milyon euro. 2022'de Valencia'ya 8 milyon euro'ya transfer olan Almeida, kulübünden maaş artırımı istiyordu ancak beklediği olmadı. Bu nedenle ayrılmayı planlıyor. Orta saha, ofansif orta saha yani çok yönlü bir orta saha oyuncusu olan Almeida için bordo mavililerin yakın bir zamanda İspanya kulübünün kapısını çalacağı dile getiriliyor. Trabzonspor orta sahasında oyun kurucu rolünü tam anlamıyla doldurabilecek bir futbolcu olan tecrübeli futbolcu top tekniği ile dikkat çekiyor.

Stil:

Topla ilişkisi güçlü, teknik becerisi yüksek, pas bağlantılarını iyi kuran bir oyun kurucu. Hem 8 numara hem 10 numara gibi oynayabiliyor.

Güçlü Yönleri:

Dar alanda çabuk düşünüp doğru pası verebilmesi

Oyunu yönlendirme ve temposunu kontrol etme kabiliyeti

Uzak mesafe şut tehdidi

Oyun vizyonu ve ikinci bölgedeki kreatif üretkenlik

Zayıf Yönleri:

Fiziksel temaslarda zaman zaman yetersiz kalabiliyor

Süper Lig gibi sert ve temaslı liglerde ilk dönem adaptasyon sorunu yaşayabilir

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