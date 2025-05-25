TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam
Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Bordo-mavililer, transfer çalışmalarında hem takıma katılacak isimler hem de olası ayrılık ihtimalleri üzerinde duruyor. Bu süreçte Avrupa'dan bir kulüp, Trabzonspor'un yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için ısrarcı tavrını sürdürüyor. Karadeniz ekibi ise gözde oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelini netleştirdi. İşte gelişmenin ayrıntıları… (TS spor haberleri)
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 12:23
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fransız orta saha oyuncusu, yeniden Ligue 1 ekibi Rennes'in transfer listesine girdi.
Daha önce ara transfer döneminde Trabzonspor'la temas kuran ancak anlaşmaya varamayan Rennes'in bu kez daha ısrarcı olduğu bildirildi.
Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, Batista Mendy transferi için kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.
Trabzonspor'un ise Mendy için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.
Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, Fransız oyuncuya İngiltere'den de ilgi büyük.
Premier Lig'den bazı kulüplerin de 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.
2023 yazında Angers'den 4.4 milyon Euro bedelle transfer edilen Mendy, geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkarken 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Orta sahanın yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabilen Mendy'nin bordo-mavili kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
DİĞER