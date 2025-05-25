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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Bordo-mavililer, transfer çalışmalarında hem takıma katılacak isimler hem de olası ayrılık ihtimalleri üzerinde duruyor. Bu süreçte Avrupa'dan bir kulüp, Trabzonspor'un yıldız futbolcusunu kadrosuna katmak için ısrarcı tavrını sürdürüyor. Karadeniz ekibi ise gözde oyuncusu için talep ettiği bonservis bedelini netleştirdi. İşte gelişmenin ayrıntıları… (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 06:52 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 12:23
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Yeni sezon için hazırlıklara başlayan Trabzonspor'da kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra mevcut kadrodaki yıldız isimlere gelen teklifleri de değerlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Bu isimlerin başında ise Batista Mendy geliyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Fransız orta saha oyuncusu, yeniden Ligue 1 ekibi Rennes'in transfer listesine girdi.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Daha önce ara transfer döneminde Trabzonspor'la temas kuran ancak anlaşmaya varamayan Rennes'in bu kez daha ısrarcı olduğu bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre; Rennes Sportif Direktörü Loic Desire, Batista Mendy transferi için kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Trabzonspor'un ise Mendy için kapıyı 15 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Öte yandan Sabah'ta yer alan habere göre, Fransız oyuncuya İngiltere'den de ilgi büyük.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Premier Lig'den bazı kulüplerin de 25 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ettiği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

2023 yazında Angers'den 4.4 milyon Euro bedelle transfer edilen Mendy, geride kalan sezonda Trabzonspor formasıyla 42 resmi maça çıkarken 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Trabzonspor’un yıldızı için transfer savaşı! İşte talep edilen rakam

Orta sahanın yanı sıra stoper mevkisinde de görev yapabilen Mendy'nin bordo-mavili kulüple 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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