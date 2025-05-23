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Rövanş vakti
Süper Lig'de 25 Mayıs Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek olan Trabzonspor'da tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu sezon kritik maçlarda istediği sonuçları bir türlü alamayan ve taraftarlarını oldukça üzen bordo-mavililer, Samsunspor maçına büyük önem veriyor. Süper Lig'in ilk yarısında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan Fırtına, bu kez sahasında rövanşı almayı hedefliyor.
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