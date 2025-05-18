TRABZONSPOR HABERİ | Fatih Tekke: Kazandığımız takdirde...

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Sipay Bodrum FK mücadelesi öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tekke, "Üç günde bir maç oynadığımızda sorunlarla karşılaşıyoruz. 5 kalecimizden 4'ü sakatlık yaşadı. Neticesinde bir 11'imiz var. Risk alarak oynayan oyuncularımız oldu. Bunu kabul etmemiz lazım, bizim açımızdan çok önemli bir maç. Kazandığımız takdirde bizi sıralamada sürpriz bir şekilde beşinciliğe getirebilir. Tüm konsantrasyonumuz bu yönde olacak. dedi.

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