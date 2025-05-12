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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’a Uğurcan Çakır şoku! Galatasaray maçında...

Trabzonspor’a Uğurcan Çakır şoku! Galatasaray maçında...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Bordo mavililerde Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:39 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2025 Pazartesi 19:56
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Trabzonspor’a Uğurcan Çakır şoku! Galatasaray maçında...

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını 12 Mayıs Pazartesi günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR KATILAMADI

Bordo mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanda yer almadı.

29 yaşındaki kalecinin final maçında oynayıp oynamayacağı 13 Mayıs günü yapılacak anternman ile netlik kazanacak.

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