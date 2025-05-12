Trabzonspor’a Uğurcan Çakır şoku! Galatasaray maçında...

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'nde Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını 12 Mayıs Pazartesi günü yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

UĞURCAN ÇAKIR KATILAMADI

Bordo mavililerin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle antrenmanda yer almadı.

29 yaşındaki kalecinin final maçında oynayıp oynamayacağı 13 Mayıs günü yapılacak anternman ile netlik kazanacak.