Alkışlar Batagov'a

Arseniy Batagov, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e karşı önemli bir başarıya imza attı. Papara Park'taki derbide dikkat çeken eşleşmelerden biri Batagov ile Osimhen arasında yaşandı. 90 dakika sahada kalan Batagov, 30 ikili mücadelenin 20'sini kazanarak yüzde 67'lik başarı oranı yakaladı. Batagov, Osimhen'e karşı birebirde verdiği mücadelelerin yüzde 80'inden başarılı bir şekilde ayrılmayı başardı. Osimhen'in maçta fileleri havalandıramamasında önemli bir pay sahibi oldu. 23 yaşındaki Batagov özellikle savunmada 28 mücadelenin 18'inden galip ayrıldı. Genç defans ayrıca 6 top kapma ve 12 pas arasıyla da defans hattında aktif rol oynadı. Osimhen ise hücum hattında 101 dakikada 9bin 194 metre koşarken, 293 ivmelenme ve 36 süratli koşu-sprint aksiyonuyla Trabzonspor savunmasını zorladı. Nijeryalı futbolcu ceza sahasına 4 kez pas aldı ve 3'ünde isabet sağladı. 26 yaşındaki yıldız derbide golle buluşamasa da Galatasaray'ın hücum yönünü sürekli diri tuttu.

TEKKE'DEN ÖVGÜ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maçın ardından Arseniy Batagov'un Victor Osimhen karşısındaki performansına dikkat çekti. Tekke, Osimhen- Batagov eşleşmesine vurgu yaparak, birebir eşlemlerde görevlendirdiği oyuncuların çok iyi bir görüntü ortayı koyduğunu söyledi.

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Batagov bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 resmi maça çıkarken 2 gol attı, 1 asist yaptı, bin 980 dakika sahada kaldı.