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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Trio ekibi, dev karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 09:30
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Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata kaydetti.

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 86'ya yükseltirken, Trabzonspor 46 puanda kaldı.

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

35. DAKİKA: Lemina'nın Lundstram'a yaptığı faulde kart gösterilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Bu hareketin tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Sarı kart gösterilmeliydi.

Deniz Çoban: Çok sakin giden bir oyun. Ben de sarı kart olduğunu kabul ediyorum.
Bahattin Duran: Lemina risk alarak gelmiş. Sarı kartı daha doğru bulurdum.

Bahattin Duran: Lemina risk alarak gelmiş. Sarı kartı daha doğru bulurdum.

Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı

45. DAKİKA: Muslera'nın müdahalesi ile Visca'nın penaltı beklediği pozisyonda VAR müdahalesi ve ofsayt kararı doğru mu? Penaltı verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Açılar perspektife göre değişiyor. Sistemsel olarak bir güven sorunumuz var. Teknolojiye para verdik, en üstünü getirdik. Bu pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Visca 2 oyuncunun önünde. VAR'ın doğrudan tespit edip bildirmesi doğrudan ofsaytla başlama şansı vardı. Yapay zeka destekli bir program... Visca ofsayt. Hakem ofsaytla başlatabilirdi.

Deniz Çoban: Benim açımdan da faul ve içeride, kontrolsüz olduğu konusunda şüphem yok. Gözlemim oyuncuyu önde görüyorum. Açılar yanıltıyor. Ofsayt net gözüküyor. Teknolojinin çizdiği çizgiye şerh koymak doğru değil. Bu kadar büyük firma ülkemizde manipüle etmeye yer verir mi? Faul ve sarı kart doğru. Ofsayt kararı doğru.

Bahattin Duran: Muslera tabanıyla geldi, diziyle taradı. Kontrolsüz hareket, faul tartışmasız. Sarı kart doğru. İhlalin çizgide ve içeride olduğu kanıtlamak mümkün. Her kamera açısından farklı görmek mümkün. Pilottan bakınca ofsayt daha net.

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