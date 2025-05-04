Sistematik engelleme

Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Ligde Trabzonspor'un son yıllarda haksızlıklara ve hakem hatalarına maruz kaldığını kaydetti. 58'nci Olağan Genel Kurulu konuşmasında TFF'ye seslenen Ören, şunları söyledi: "Trabzonspor'un yaşadığı haksızlıklar, hakem hataları artık anlık hataların ötesine geçmiş, sistematik bir engelleme ve hakkaniyetsizlik zinciri halini almıştır. Her maçta, her pozisyonda yaşanan 'tesadüfler' artık kaderin cilvesi değil, kasıt işareti olarak görülmektedir. Trabzonspor, Karadeniz'in coşkulu dalgalarından, Trabzon'un mütevazı sokaklarından doğan bir efsanedir. Başta TFF ve Merkez Hakem Kurulu olmak üzere tüm futbol otoritelerine sesleniyoruz: Sahada alın teri döken sporcuların emeğini, milyonların tutkuyla bağlı olduğu bu kulübü, haksız kararlarla yerle bir etmenize asla izin vermeyeceğiz. Trabzonspor, bu oyunlara yem olmayacak kadar büyük ve köklü bir camiadır."

GENÇLER TARİH YAZDI

UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan U19 takımın başarısına dikkati Çeken Ören, "Karadeniz'in hırçın ve inatçı dalgaların dan aldıkları güçle sahaya çıkarak Avru pa ikincisi olup yeni bir tarih yazdılar. Eğer doğru ve stratejik takviyelerle bu iskelet korunur ve kollanırsa; Trabzonspor altya pısı uzun yıllar Türk futboluna büyük katkı sağlamış olacaktır" açıklamasını yaptı.

ALTYAPI BİR UMUT IŞIĞIDIR

Alt yapı konusuna ilişkin konuşan Mahmut Ören, "Trabzon'da sıkça tartışılan konulardan biri de altyapı meselesidir. Kulüpleri mali açıdan en çok yoran yabancı futbolcu transferleri olurken, en çok gururlandıran da altyapıdan yetişen oyuncularımızın A takıma katılmalarıdır. Son yıllarda altyapımızdan yetişen oyuncularımızı A takıma kazandıramadık. Türk futbolunun borç yüküyle boğuştuğu bu dönemde altyapımız bizler için bir umut, bir çıkış kapısıdır" diye konuştu.

YABANCI SINIRI ELEŞTİRİSİ

Yabancı oyuncu sınırı kuralını eleştiren Başkan Ören, "Türk futbolcusuna yabancı kalan TFF göreve gelir gelmez, yabancı oyuncu sınırını kaldırarak ilk büyük hatasını yapmıştır. Süper Lig'i öyle bir hale getirmiş ki sahada İstiklal Marşı'nı okuyacak oyuncu kalmamıştır. Yabancı hakem konusunda ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın isteğini yerine getirirken; Beşiktaş'ı yok saymış, Trabzonspor'a olan yaklaşımı ise açık seçik ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.