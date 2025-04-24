TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Lig yarışından erken kopan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı Turkuvaz Medya Grubu yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Vişça, Nwakaeme, Banza

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, İsmail, Bokele, Ogün, Dennis, Doğan, Da Silva, Tijanic, Romulo.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE İLE 36. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe bu müsabakayla birlikte toplamda 36. kez rakip olacak. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar, kupada ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. İki ekibin bu sezon ligde oynadıkları maçlarda Göztepe, evindeki müsabakayı 2-1 kazanırken, Trabzonspor da sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada ise Karadeniz ekibi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

KUPADA 6. KEZ

Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İlk eşleşme 1975-1976 sezonunda yarı finalinde gerçekleşti. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi 3-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 1984-1985 sezonunda dördüncü turda ilk müsabaka golsüz sona ererken, Trabzonspor rövanşı uzatmalarda 1-0 kazanarak tur atladı. 1999-2000 sezonunda ise üçüncü turda karşılaşan iki ekipten bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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YARI FİNAL İKİ TAKIM İÇİN DE KOLAY OLMADI

Trabzonspor, kupa serüvenine A Grubu'ndan başladı. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0'la geçen bordo-mavililer, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'u evinde 5-2 mağlup ederek gruptan çıkan Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Göztepe ise kupaya 5. turda Bucaspor 1928'i 5-0 mağlup ederek başladı. B Grubu'nda Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı ise 5-0 mağlup etti. Grubu averajla 2. sırada tamamlayan Göztepe, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

FİNALDE RAKİP GALATASARAY

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Bordo-mavililer, finale çıkması halinde sarı-kırmızılı takım ile 4. kez final oynayacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan 3 final maçında İstanbul ekibi 2 kez, Karadeniz temsilcisi ise 1 kez kupa sevinci yaşadı.