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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de 30 maçta 42 puan toplayarak hedefine yaklaşamayan Karadeniz devinin hedefi Türkiye Kupası'nda finale çıkmak ve kupayı kaldırmak. Bu maçı alması halinde Galatasaray ile final mücadelesi verecek olan bordo-mavililer, Göztepe ile yaptığı 5 kupa maçında mağlubiyet almadı. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 15:20
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TRABZONSPOR GÖZTEPE CANLI MAÇ İZLE ŞİFRESİZ | Trabzonspor - Göztepe maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Trabzonspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Lig yarışından erken kopan bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. Cihan Aydın'ın düdük çalacağı Turkuvaz Medya Grubu yayıncılığında oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Trabzonspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Göztepe maçı 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Ozan, Zubkov, Vişça, Nwakaeme, Banza

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, İsmail, Bokele, Ogün, Dennis, Doğan, Da Silva, Tijanic, Romulo.

TRABZONSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI İZLE

GÖZTEPE İLE 36. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe bu müsabakayla birlikte toplamda 36. kez rakip olacak. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar, kupada ise 5. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. İki ekibin bu sezon ligde oynadıkları maçlarda Göztepe, evindeki müsabakayı 2-1 kazanırken, Trabzonspor da sahasında rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer ile sarı-kırmızılılar arasında Trabzon'da oynanan 18 karşılaşmada ise Karadeniz ekibi 11 galibiyet elde ederken, İzmir temsilcisi de 3 defa kazandı. 4 maçta da taraflar 1'er puana razı oldu.

KUPADA 6. KEZ

Trabzonspor ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 4 defa kazanırken, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı. İlk eşleşme 1975-1976 sezonunda yarı finalinde gerçekleşti. Karadeniz ekibi, Göztepe'yi 3-2 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 1984-1985 sezonunda dördüncü turda ilk müsabaka golsüz sona ererken, Trabzonspor rövanşı uzatmalarda 1-0 kazanarak tur atladı. 1999-2000 sezonunda ise üçüncü turda karşılaşan iki ekipten bordo-mavili ekip, sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

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YARI FİNAL İKİ TAKIM İÇİN DE KOLAY OLMADI

Trabzonspor, kupa serüvenine A Grubu'ndan başladı. Gruptaki ilk maçında Alanyaspor'u 3-0'la geçen bordo-mavililer, deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'u evinde 5-2 mağlup ederek gruptan çıkan Karadeniz ekibi, çeyrek finalde Bodrum FK'yı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Göztepe ise kupaya 5. turda Bucaspor 1928'i 5-0 mağlup ederek başladı. B Grubu'nda Erzurumspor ve Gaziantep FK'yı 1-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı ise 5-0 mağlup etti. Grubu averajla 2. sırada tamamlayan Göztepe, çeyrek finalde Beşiktaş'ı 3-1'le geçerek yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

FİNALDE RAKİP GALATASARAY

Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının galibi finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Bordo-mavililer, finale çıkması halinde sarı-kırmızılı takım ile 4. kez final oynayacak. Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan 3 final maçında İstanbul ekibi 2 kez, Karadeniz temsilcisi ise 1 kez kupa sevinci yaşadı.

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