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Haberler Trabzonspor Trabzonspor 74-62 Fenerbahçe Koleji Novotel (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 74-62 Fenerbahçe Koleji Novotel (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor, play in’i kovalayan Fenerbahçe Koleji’ni 74-62 yenerek normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve BSL’ye döndü. Şampiyon kupasını gelecek haftaki Bodrum deplasmanında alacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 17:04 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 17:47
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Trabzonspor 74-62 Fenerbahçe Koleji Novotel (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor, play in'i kovalayan Fenerbahçe Koleji'ni 74-62 yenerek normal sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi ve BSL'ye döndü. Şampiyon kupasını gelecek haftaki Bodrum deplasmanında alacak.

Trabzonspor: Gordon 35, Smith 4, Alican Güney 4, Ege Arar 12, Gökhan Yazıcıoğlu 3, Can Uğur Öğüt 16

Fenerbahçe Koleji Novotel: Mehmet Ersin Erfa 3, Yiğit Özkan 8, Faruk Biberovic 5, Batuhan Acar 3, Shungu 14, Yiğit Hamza Mestoğlu 3, Kelly 3, Gökay Hacıoğlu 21, Berat Berke Tunç 2

1. Periyot: 23-17

Devre: 38-29

3. Periyot: 54-47

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