Şok üstüne sok!

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken Trabzonspor dün iki şok birden yaşadı. Karadeniz devinin ilk 11'inin banko iki ismi karşılaşmayı bitirimedi. Sol ayak bileğini darbe alan Simon Banza ile ayak parmağında ağrı hisseden Savic, Konyaspor karşılaşmasının 59. dakikasında zorunlu olarak değiştirildi. Sırp stoperin bir süredir ayak parmağında ağları bulunuyordu. Bugün MR'ı çekilecek Banza'nın sakatlık durumu netleşecek. Ligde ve kupada çıktığı son 3 maçta 4 gol atan Banza, bordo mavili takımın en önemli kozlarından biri durumunda. Ligin ilk yarısındaki maçta Konyaspor filelerini 2 kez sarsan 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 21 maçta 16 gol kaydetti. Kongolu forvetin sakatlığı korkuttu.