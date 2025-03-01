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Ozan Tufan için kritik 3 ay
Sezon başında 2 milyon euro'ya Hull City'den alınan Ozan Tufan, şu ana kadar beklenen seviyeye bir türlü ulaşamadı. Deplasmandaki Galatasaray derbisi hariç etkili maç çıkartamayan 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki 3 aylık periyot çok kritik. Eğer Ozan performans olarak sezon sonuna kadar toparlanamazsa, yaz transferinde takımdan gönderilmesi gündeme gelecek.
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