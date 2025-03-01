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Bir planı var!
Şenol Güneş, geldiği günden bu yana istikrarlı bir kadronun hayalini kuruyor. Ancak bu konuda bir türlü başarılı olamamıştı. Süper Lig'de son oynanan Gaziantep FK ve Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rize maçlarını aynı 11'le kazanan Şenol Güneş, Pazartesi günü Konya sınavında da kadroyu korumak istiyor. Kadro istikrarı konusunda Rizespor maçı sonrası "Bir takımı üst üste oynatarak neler yapabileceğini gördük. Bunu sürdürülebilir hale getirilmesi lazım" diyen tecrübeli hoca, aynı kadroda ısrar edeceğinin mesajını vermişti. Ligin kalan bölümünde hem kadro hem de oyun istikrarı yakalama arzusu içinde olan Şenol Güneş, böylelikle gelecek sezonun da iskeletini oluşturmanın planlarını yapıyor.
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