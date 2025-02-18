Beşiktaş taraftarının, Uğurcan Çakır'a küfürlü tezahüratlarda bulunmasına Trabzonspor tepki göstermişti. Bir tepki de eski milli futbolcu Tümer Metin'den geldi. Metin, "Sen de futbolcu olmasaydın, çok para kazanıyorsun diyenler var. Uğurcan ne yapmış olabilir? Camiaların sinir uçlarıyla oynayan bir açıklaması da yok. Beşiktaş'a karşı şansı tutuyor olabilir. Bazen oyuncu maç da seçer, bazen denk de geliyor olabilir. Sürekli bir şeyi başka bir şeye dayandırıyoruz. Çözüm münferit olmalı ve gerekli cezalar verilmeli" dedi.