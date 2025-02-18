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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 17:50
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Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Fırtına'da hazırlıklar, 19 Şubat günü yapılacak çift antrenman ile devam edecek.

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