Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Papara Park'ta oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Fırtına'da hazırlıklar, 19 Şubat günü yapılacak çift antrenman ile devam edecek.
Gaziantep FK maçı hazırlıklarımız başladı 🔗 https://t.co/gs7kEU7buC pic.twitter.com/teajfLLjIs— Trabzonspor (@Trabzonspor) February 18, 2025