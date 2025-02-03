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Haberler Trabzonspor Zubkov heyecanı

Zubkov heyecanı

Trabzonspor'da iki kez kadro dışı kalan Umut Bozok'un sözleşmesi feshedildi. Kasımpaşa ile yaşadığı gol krallığı sonrası Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki forvet bordo mavili formayla 56 maçta 14 gol 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Zubkov heyecanı

Trabzonspor'da iki kez kadro dışı kalan Umut Bozok'un sözleşmesi feshedildi. Kasımpaşa ile yaşadığı gol krallığı sonrası Trabzonspor'a transfer olan 28 yaşındaki forvet bordo mavili formayla 56 maçta 14 gol 5 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Trabzonspor'un açıklamasında, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Umut Bozok arasındaki 31.08.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

EFSANELERİN FAVORİSİ

Zubkov, Ukrayna futbolunda efsane olarak görülen Andriy Shevchenko ve Sergei Rebrov'un en beğendiği oyunculardan oldu. Zubkov'u Ukrayna Milli Takımı'na ilk kez Shevchenko davet etti. Shevchenko, "Zubkov, Avrupa çapında bir futbolcu" diyerek övmüştü. Sergei Rebrov ise Macaristan'da Ferencvaros'u çalıştırırken de Zubkov'u özellikle transfer etmiş ve tam 76 maçta forma şansı vermişti.

REAL MADRİD'İ ÜZDÜ

Şampiyonlar Ligi'nde 25 kez sahaya çıkan Oleksandr Zubkov, Shakhtar Donetsk formasıyla Real Madrid'e karşı 2 kez gol atmayı başardı. 2022-23 sezonunda hem içeride hem de dışarıda Real Madrid ağlarını sarsan Ukraynalı futbolcu, büyük alkış toplamıştı.

Zubkov son derece başarılı bir kariyere sahip. Shakhtar Donetsk ile 4 kez Ukrayna Premier Lig şampiyonluğu kazanan Zubkov, 4 kez de Ukrayna Kupası kaldırdı. Macaristan'da Ferencvaros'ta oynarken de 3 lig ve 1 Macaristan Kupası kazanan deneyimli yıldız müthiş bir kariyer yakaladı.

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