Tarihi şanssızlık

Bordo-mavili takım, Süper Lig tarihinde ilk defa bir sezonda ilk 10 dış saha maçını kazanamadı. Kayserispor deplasmanından golsüz eşitlikle ayrılan Trabzonspor, toplamda 5 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Henüz deplasman galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer, deplasmanlarında en fazla golsüz (4) beraberlik yaşayan ekip konumuna da geldi. Rakip sahada en son geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen Fırtına, 18 Mayıs 2024'ten itibaren deplasmanda galibiyet elde edemedi.

10'UN ELİ ÖPÜLÜR

Trabzon'daki yerel gazeteler, Kayseri beraberliğini manşetlerine taşıdı. Uğurcan'a övgülerde bulunuldu. Günebakış, "Trabzon'un deplasman çilesi" başlığını atarken, Son nokta, "Bu ne hal Trabzon?" dedi. Taka'da "Fırtına'dan seri sonu" denilerek galibiyet serisinin bitmesine vurgu yapıldı. Karadeniz ise Uğurcan'ın başarılı performansına değinerek, "10'un (Uğurcan Çakır) eli öpülür" başlığını verdi.