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Haberler Trabzonspor Batagov şov yaptı

Batagov şov yaptı

Geçen haftaki Antalyaspor maçının en etkili isimlerinden biri olan ve savunmadaki kusursuz performansıyla alkış alan Batagov, Sivasspor karşısında da muhteşemdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Batagov şov yaptı

Geçen haftaki Antalyaspor maçının en etkili isimlerinden biri olan ve savunmadaki kusursuz performansıyla alkış alan Batagov, Sivasspor karşısında da muhteşemdi. Trabzonspor'un stoper sıkıntısı yaşadığı sezonda son haftalardaki performansıyla adeta takıma ilaç olan Ukraynalı, yüzde 93'lük pas isabetiyle yine farkını gösterdi.

Gürpüz resitali

1. Lig'de Karagümrük'e kiralanan Trabzonsporlu Göktan Gürpüz performansı ile dikkat çekiyor. Bu sezon 18 maça çıkan 22 yaşındaki 10 numara, 5 gol 5 asist kaydetti. 18 maçın 14'üne 11'de çıkan futbolcu 4 maça ise sonradan dahil oldu.

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