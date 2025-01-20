  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Net Global Sivasspor CANLI | Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trabzonspor - Net Global Sivasspor CANLI | Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çıkış arayan Yiğidolar, Şenol Güneş ile üst üste ikinci galibiyetini arayan bordo-mavililere konuk olacak. Net Global Sivasspor karşısında nasıl bir 11'le çıkacağı merak edilen Trabzonspor'da maça ilginin yoğun olması bekleniyor. Son 5 maçında sadece 2 puan toplayabilen Yiğidolar ise kritik maçta çıkış arıyor. Sakat oyuncuların ve yeni transfer edilen isimlerin kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler maç saatini beklemeye geçti. Peki, Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Süper Lig'in kapanış maçı hakkında öne çıkan detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 19:04
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor - Net Global Sivasspor CANLI | Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında mücadele edecek takımlar, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Papara Park'ta oynanacak mücadelede her iki takım da 3 puan almak isterken, bordo-mavililer üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 5-0'lık bir skorla galip gelen ev sahibi takım, Sivasspor karşısında da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 22 puanla 10. sıraya kadar yükselen bordo-mavililer, daha iyi bir konumda yer almayı hedefliyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan oyuncuların antrenmanlara başlamasının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor.

Son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Sivasspor ise Bülent Uygun'un ardından göreve Ömer Erdoğan'ı getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı ile çıkış arayan Yiğidolar, 20 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte haftanın kapanış maçı hakkında merak edilenler...

TRABZONSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE TRABZONSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza

Net Global Sivasspor: Nikolić, Murat, Radaković, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Koita, Rodrigues, Manaj

Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

SIMON BANZA DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Son 5 maçın 4'ünde fileleri havalandırmayı başaran 28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 12 gol atarken, 2 de asist yaptı. Sivasspor maçında ilk 11'de olması beklenen Banza'nın gol atıp atamayacağı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Net Global Sivasspor 45. randevularına hazırlanıyor. Geçtiğimiz karşılaşmaların 20'sinde bordo-mavili takım üstün gelirken, 13 mücadeleden de Yiğidolar galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 23 maçın 15'ini ise kazanmayı bildi. 4 karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, 4 mücadele ise Sivasspor'un üstünlüğüyle noktalandı.

ÖMER ERDOĞAN'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Teknik Direktör Bülent Uygun'un ardından göreve gelen ve Sivasspor ile çıkış arayan Ömer Erdoğan, Süper Lig kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı hiç galibiyet alamadı. Karagümrük, Alanyaspor, Hatayspor ve Ankaragücü'nde görev alan Erdoğan, Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 resmi maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu defa Sivasspor ile bordo-mavililere konuk olacak 47 yaşındaki çalıştırıcının galibiyet hasretine son verip veremeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN ETKİLİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da iç saha performansı dikkat çekiyor. Oynadığı 18 maç sonunda 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu puanların 18'ini taraftarı önünde kazandı. 5 galibiyetini de Papara Park'ta alan Fırtına, Sivasspor karşısında da 3 puan almak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR BU SEZON BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon ilk defa üst üste 2 maçını da kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, aynı başarıyı Yiğidolar karşısında da göstererek 238 günlük hasrete son vermeyi amaçlıyor. Ayrıca Papara Park'ta son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup ederek olumlu tabloyu sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının VAR hakemi ortekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro olurken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken...
DİĞER
Son dakika haberi: Ünlü gazeteci, Galatasaray'ın yeni sağ bekini duyurdu! Cimbom'dan flaş hamle...
Başkan Erdoğan ve Fico’dan stratejik ortaklık mesajı: Ticarette hedef 5 milyar dolar
F.Bahçe D. Carlos'la prensipte anlaştı!
F.Bahçe'de o isimlerle yollar ayrılıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... 18:37
Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... 18:25
Bilbao'dan Beşiktaş paylaşımı Bilbao'dan Beşiktaş paylaşımı 18:00
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:39
Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha! Icardi'den bir Johnny Depp'li paylaşım daha! 16:44
Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi... Osimhen transferiyle ilgili flaş gelişme! Yeni talibi... 16:28
Daha Eski
Solskjaer ilk antrenmanına çıktı Solskjaer ilk antrenmanına çıktı 16:22
Aslan D. Kiev maçına hazır! Aslan D. Kiev maçına hazır! 15:49
G.Saray'dan Emerson bombası! Görüşmelere başladı G.Saray'dan Emerson bombası! Görüşmelere başladı 15:45
Adalı ile Solskjaer takımla toplantı yaptı Adalı ile Solskjaer takımla toplantı yaptı 15:34
Iga Swiatek çeyrek finale çıktı Iga Swiatek çeyrek finale çıktı 15:31
UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta başlıyor UEFA Avrupa Ligi'nde 7. hafta başlıyor 11:12