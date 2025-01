Trabzonspor - Net Global Sivasspor CANLI | Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Haftanın kapanış maçında mücadele edecek takımlar, karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı. Papara Park'ta oynanacak mücadelede her iki takım da 3 puan almak isterken, bordo-mavililer üst üste ikinci galibiyetini almayı hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 5-0'lık bir skorla galip gelen ev sahibi takım, Sivasspor karşısında da etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. 22 puanla 10. sıraya kadar yükselen bordo-mavililer, daha iyi bir konumda yer almayı hedefliyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan oyuncuların antrenmanlara başlamasının ardından Teknik Direktör Şenol Güneş'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor.

Son 5 maçta sadece 2 puan toplayabilen Sivasspor ise Bülent Uygun'un ardından göreve Ömer Erdoğan'ı getirdi. 47 yaşındaki çalıştırıcı ile çıkış arayan Yiğidolar, 20 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte haftanın kapanış maçı hakkında merak edilenler...

TRABZONSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE TRABZONSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza

Net Global Sivasspor: Nikolić, Murat, Radaković, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Koita, Rodrigues, Manaj

SIMON BANZA DURDURULAMIYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Son 5 maçın 4'ünde fileleri havalandırmayı başaran 28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 12 gol atarken, 2 de asist yaptı. Sivasspor maçında ilk 11'de olması beklenen Banza'nın gol atıp atamayacağı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 45. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Net Global Sivasspor 45. randevularına hazırlanıyor. Geçtiğimiz karşılaşmaların 20'sinde bordo-mavili takım üstün gelirken, 13 mücadeleden de Yiğidolar galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 23 maçın 15'ini ise kazanmayı bildi. 4 karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, 4 mücadele ise Sivasspor'un üstünlüğüyle noktalandı.

ÖMER ERDOĞAN'DAN İLGİNÇ İSTATİSTİK

Teknik Direktör Bülent Uygun'un ardından göreve gelen ve Sivasspor ile çıkış arayan Ömer Erdoğan, Süper Lig kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı hiç galibiyet alamadı. Karagümrük, Alanyaspor, Hatayspor ve Ankaragücü'nde görev alan Erdoğan, Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 resmi maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu defa Sivasspor ile bordo-mavililere konuk olacak 47 yaşındaki çalıştırıcının galibiyet hasretine son verip veremeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN ETKİLİ İÇ SAHA PERFORMANSI

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da iç saha performansı dikkat çekiyor. Oynadığı 18 maç sonunda 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu puanların 18'ini taraftarı önünde kazandı. 5 galibiyetini de Papara Park'ta alan Fırtına, Sivasspor karşısında da 3 puan almak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR BU SEZON BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon ilk defa üst üste 2 maçını da kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, aynı başarıyı Yiğidolar karşısında da göstererek 238 günlük hasrete son vermeyi amaçlıyor. Ayrıca Papara Park'ta son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup ederek olumlu tabloyu sürdürmek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının VAR hakemi ortekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro olurken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.