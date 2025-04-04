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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılacak mı? Galatasaray derbisi sonrası...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrılacak mı? Galatasaray derbisi sonrası...

Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yönetimin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho için toplantı yaptığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 09:57
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