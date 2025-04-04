Yaylım ateşi! "Sözde mağrur şövalye..."

Bu konudaki en güzel yorumu bir Fenerbahçe taraftarı yaptı zaten. "Ana avrat küfretmenin ete bürünmüş hali olan Okan Buruk'a yapılanı, Okan'a yapıldığı için değil de bize yakışmadığı için eleştiriyorum!" O yüzden yere düşen Okan Buruk, şampiyonluk gecesi ettiği küfürden sonra zaten yerdeydi!

Hey gidi Mourinho! Aynadaki camı hohlayın ve yüzünüze bakın ne görüyorsunuz? Cukkanız sağlam olsa da yüreğiniz için okka yok! Bu saatten sonra hiçbir yürekli tartının kefesinde yeriniz olmadığını bilin. Avrupa medyası biçare halinizi manşetlere taşırken, Türk futbol medyası sizin gibilere yıllarca kurban oldu, varsın size de olsun! Yaptığınız hareket de tarihe "Pinokyo masalı" olarak geçsin.