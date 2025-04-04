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Haberler Fenerbahçe Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 16 Ekim 2024 tarihinde sarı-lacivertlilerle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra 5 ay kulüpsüz kalan Ryan Kent, 31 Mart 2025 tarihinde MLS ekiplerinden Seattle ile anlaşmaya varmıştı. Kent, son olarak Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 12:05
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Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 7 ay kulüpsüz kalan ve geçtiğimiz günlerde ABD'nin Seattle Sounders takımına imza atan Ryan Kent, transferi süreci ve sarı lacivertli takımda yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

İŞTE KENT'İN SÖZLERİ:

"O KULÜPTE OYNAMAYA DEVAM ETMEMİ ENGELLEYEN BAZI ŞEYLER VARDI"

Yukarıdaki insanlarla ilk yılda yaşanan sorunlar, o kulüpte oynamaya devam etmemi engelleyen bazı şeyler vardı.

Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

"BAZI TAKIMLARDA YÖNETİCİLER YAPMAK İSTEDİKLERİNİZİ ENGELLİYOR"

Kent, "Buradaki antrenörlerin heyecan verici bir oyuncu aradıklarını söylemelerini duymak beni heyecanlandırdı.

Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

Bazı takımlara gidiyorsunuz ve yöneticiler bir oyuncu olarak yapmak istediklerinizi yapmanızı engellemek istiyor. Ben heyecan verici bir oyuncuyum.

Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."

Kariyerimde birkaç zor yıl geçirdim, muhtemelen her şeyden çok, oyunda keyif bulmaya çalışmak Seattle Sounders'ın sadece kariyerini canlandırmak için değil, aynı zamanda oyuna olan sevgisini yeniden keşfetmek için mükemmel bir yer olacak.

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