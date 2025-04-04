Ryan Kent'ten gündem yaratacak Fenerbahçe sözleri! "İlk yılda yaşanan sorunlar..."
2023 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan ve 16 Ekim 2024 tarihinde sarı-lacivertlilerle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra 5 ay kulüpsüz kalan Ryan Kent, 31 Mart 2025 tarihinde MLS ekiplerinden Seattle ile anlaşmaya varmıştı. Kent, son olarak Fenerbahçe hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 7 ay kulüpsüz kalan ve geçtiğimiz günlerde ABD'nin Seattle Sounders takımına imza atan Ryan Kent, transferi süreci ve sarı lacivertli takımda yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
İŞTE KENT'İN SÖZLERİ:
"O KULÜPTE OYNAMAYA DEVAM ETMEMİ ENGELLEYEN BAZI ŞEYLER VARDI"
"BAZI TAKIMLARDA YÖNETİCİLER YAPMAK İSTEDİKLERİNİZİ ENGELLİYOR"
Bazı takımlara gidiyorsunuz ve yöneticiler bir oyuncu olarak yapmak istediklerinizi yapmanızı engellemek istiyor. Ben heyecan verici bir oyuncuyum.
Kariyerimde birkaç zor yıl geçirdim, muhtemelen her şeyden çok, oyunda keyif bulmaya çalışmak Seattle Sounders'ın sadece kariyerini canlandırmak için değil, aynı zamanda oyuna olan sevgisini yeniden keşfetmek için mükemmel bir yer olacak.
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