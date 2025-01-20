  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor 4-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trabzonspor 4-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor'u konuk etti. Fırtına sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2025 Pazartesi 21:53
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor 4-0 Net Global Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer sahadan 4-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

İŞTE MAÇTAN AYRINTILAR:

6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.

31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu.

Bu gollerle Trabzonspor, soyunma odasına 3-0'lık skorla önde gitti.

Karşılaşmanın 2. yarısında 49. dakikada Trabzonspor'dan Simon Banza penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Karşılaşmanın 86. dakikasında bu kez Trabzonspor'dan Lundstram takımının 4. golünü kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Fırtına sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.

Trabzonspor bu maçın ardından 25 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

Sivasspor ise 15 puanla 20. sırada bulunuyor.

G.Saray'da şok ayrılık! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı!
DİĞER
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı muhtemel 11'ler!
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'tan ilk mesaj: Herkes bize saygı gösterecek
F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı!
G.Saray o yıldızı kaptırdı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! G.Saray yıldız oyuncu ile anlaştı! 21:45
A. Efes deplasmanda kayıp! A. Efes deplasmanda kayıp! 21:35
Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! Trabzonspor-Sivasspor maçında penaltı! 21:17
F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı! F.Bahçe'den Pavlovic ısrarı! 21:04
Eyüpspor'dan Burnley'e! Jonjo Shelvey... Eyüpspor'dan Burnley'e! Jonjo Shelvey... 20:48
G.Saray o yıldızı kaptırdı! G.Saray o yıldızı kaptırdı! 19:41
Daha Eski
Şenol Güneş: Olumlu futbolla ve iyi sonuçla... Şenol Güneş: Olumlu futbolla ve iyi sonuçla... 19:22
Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... Shovkovskyi: Türkiye'nin en güçlü takımı... 18:37
Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... Cherki'de flaş gelişme! Tam vazgeçilmişken... 18:25
Athletic Bilbao ve Beşiktaş'tan karşılıklı paylaşımlar! Athletic Bilbao ve Beşiktaş'tan karşılıklı paylaşımlar! 18:00
Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI Trabzonspor-Net Global Sivasspor maçı CANLI 17:50
Basketbol Gelişim Merkezi TBF'ye tahsis edildi Basketbol Gelişim Merkezi TBF'ye tahsis edildi 12:20