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Haberler Trabzonspor Antalyaspor mesaisi

Antalyaspor mesaisi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Alanyaspor ile oynanan kupa maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alandaki oyunun ardından sprint ve anaerobik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ise antrenmanda yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Antalyaspor mesaisi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, Alanyaspor ile oynanan kupa maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve 6'ya 3 dar alandaki oyunun ardından sprint ve anaerobik çalışma yaptı. Sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu ise antrenmanda yer almadı.

EREN ELMALI İDMANDA

Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da antrenmana Eren Elmalı da katıldı. Henüz Galatasaray'a transferi kesin olarak tamamlanmayan Eren Elmalı idmanda yer aldı. Kulüpler arasındaki yazışmanın tamamlanması ve resmi transfer sezonunun başlaması ile birlikte bu transferin kesinlik kazanması bekleniyor.

SAVİC ANTRENMANA ÇIKTI

Bordo-mavili takımda sakatlığı nedeniyle 19 Eylül 2024 tarihinden beri forma giyemeyen Stefan Savic dün takıma katıldı. Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Karadağlı stoper, dünkü antrenmanda yer aldı ve çalışmalarına başladı. Tecrübeli stoper, yaklaşık 110 günlük bir tedavi süreci sonrası takıma dahil oldu.

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