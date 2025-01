Trabzonsporlu futbolcu John Lundstram: Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu John Lundstram, kendisinin lider bir oyuncu olduğunu söyledi.

Lundstram, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, her zaman her şeyini ortaya koyduğunu belirterek, "Sadece maçlarda değil, her bir antrenmanda dahi. Bir antrenörün birlikte çalışabileceği en çalışkan oyunculardan birisi olduğumu düşünmekten hoşlanırım. Ben bir liderim ve liderlik yapabilirim." ifadesini kullandı.

Kötü bir oyuncu olmadığını da düşündüğünü vurgulayan İngiliz oyuncu, "İngiltere'de İskoçya'da oynadım, artık tecrübeyle alakalı da yol kat ettim. Tecrübenin beraberinde liderliği de getirdiğini düşünüyorum. Elbette esas olan, insanlara, sizinle alakalı söyledikleri şeyleri çıkıp sahada göstermelisiniz." şeklinde konuştu.

Lundstram, Glasgow Rangers'te taraftarlarla arasında iyi bir ilişki yakaladığını anlatarak, şunları söyledi:

"Sanırım bu ilişkiyi sahada kurmak benim görevim. İyi performans sergilemeliyim, bunu yaparsam takımın performansına katkı sağlayacağım ve bu da takımın maç kazanmasını sağlayacaktır. Bu ilişkiyi daha da ilerletebilmek için hep iyi oynamalıyım ve elbette neler yapabileceğimi de göstermeliyim. Rangers taraftarlarıyla olan ilişki harikaydı. Fakat bu yıllar içinde gelişen bir ilişkiydi ve daha çok iyi gidişat ile alakalıydı. Benim Trabzonspor'da yapmayı hedeflediğim şey de bu. Umarım buradaki coşkulu taraftarlarımızın bana olan inancının karşılığını verebilirim ve ilerleyebilirim çünkü süreç boyunca onlara ihtiyacım olacak."

"Büyük kulüplerde büyük baskı oluyor"

Trabzonspor'a gelirken takımın iyi futbol oynadığını, çok teknik ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu bildiğinin altını çizen Lundstram, "Ligin çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum ve birçok takım iyi futbol oynuyor. Trabzonspor açısından üst düzey oyuncular var. Antrenmanda bu üst seviye oyuncuları görüyorum. Fakat yapmamız gereken şey maç günü sahaya çıkmak ve bunu daha çok göstermek. Büyük kulüplerde büyük de baskı oluyor ve her şey büyük oyuncuların iyi performans sergilemesine dayanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Daha iyi olmaya ihtiyaç duymayan tek kişinin Lionel Messi olduğunu vurgulayan Lundstram, şunları kaydetti:

"Elbette her zaman daha iyi olmam gerekiyor. Öğrenmek bitmiyor. Daha iyi olmam gereken elbette şeyler var, topu dar alanda almak gibi. Hızlı ayaklarım yok. Belki topla hatlar arasında buluşmak gibi. Bunlarda gelişmeye ihtiyacım olabilir. Belki de daha fazla gol atma konusunda gelişmeliyim. Kariyerimde düzenli gol attığım bazı dönemler oldu. Bunu koruyabilmek bir gelişim olurdu ama bu söylediğim biraz daha ileriye dönük oynadığım zamanlardı. Şimdi kendimi 6 numara olarak görüyorum. Sonuçta benim için en önemli şey çok çalışmaktır. Eski bir söz vardır, 'yetenek yeteri kadar çalışmazsa, çok çalışmak yeteneği alt eder'. Bunun hayatımda sahip olduğum büyük bir meziyet olduğunu düşünüyorum."